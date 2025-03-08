Скворцы вернулись в Москву раньше времени

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Скворцы возвращаются в Москву в этом году раньше времени, сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в Telegram-канале.
«Наши друзья-бердвотчеры заметили вестников весны на Красной Пресне, в Тушине, Филях и ТиНАО. Можно уже говорить о массовом возвращении популяции в столицу… Обычно скворцы возвращаются с юга в двадцатых числах марта. Однако в этом году фенологическая весна наступила раньше», — говорится в сообщении ведомства.
Первыми прилетают самцы и ищут места для гнезд: скворечники или дупла. Самки присоединяются к ним чуть позже.
«В Южной Европе скворцы ведут оседлый образ жизни, но в более северных регионах, включая Москву, являются перелетными птицами. Ежегодно они мигрируют на юг Европы или север Африки», — добавляется в сообщении.