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Скворцы вернулись в Москву раньше времени

Депприроды: скворцы вернулись в Москву после зимовки на юге раньше времени.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Скворцы возвращаются в Москву в этом году раньше времени, сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в Telegram-канале.

«Наши друзья-бердвотчеры заметили вестников весны на Красной Пресне, в Тушине, Филях и ТиНАО. Можно уже говорить о массовом возвращении популяции в столицу… Обычно скворцы возвращаются с юга в двадцатых числах марта. Однако в этом году фенологическая весна наступила раньше», — говорится в сообщении ведомства.

Первыми прилетают самцы и ищут места для гнезд: скворечники или дупла. Самки присоединяются к ним чуть позже.

«В Южной Европе скворцы ведут оседлый образ жизни, но в более северных регионах, включая Москву, являются перелетными птицами. Ежегодно они мигрируют на юг Европы или север Африки», — добавляется в сообщении.