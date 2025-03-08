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МЧС назвало самые опасные реки и водоемы с тонким льдом в Красноярском крае

Для пешей переправы одного человека безопасным считается лёд толщиной не менее 7 см.

Источник: РИА "Новости"

В связи со становлением ледостава на реках и озерах Красноярского края существует вероятность провала людей и техники под неокрепший лед, а также отрыва льдин с рыбаками, предупреждает краевое МЧС. Так, 5 февраля в Железногорске мужчина провалился под лед, его тело нашли.

Наибольший риск происшествий наблюдается на водоемах:

  • р. Енисей: г. Красноярск, г. Железногорск, г. Дивногорск, г. Лесосибирск, г. Минусинск, Балахтинский, Березовский, Енисейский, Краснотуранский, Туруханский, Таймырский районы.
  • р. Ангара: Богучанский, Мотыгинский районы;
  • р. Кан: Канский район;
  • р. Чулым: Назаровский районы, Бирилюсский муниципальный округ;
  • р. Туба: Курагинский район;
  • Березовское водохранилище: Шарыповский муниципальный округ.

МЧС напоминает, что для пешей переправы одного человека безопасным считается лед толщиной не менее 7 см. Организованные групповые пешие переправы безопасны при толщине льда 15 см и более.

Легковые автомобили могут выезжать на лед при его толщине более 35 см и только в местах санкционированных ледовых переправ. На участках, запорошенных снегом, лед тонкий и некрепкий.

Неблагоприятные метеоусловия и ухудшения видимости могут осложнить передвижение по льду. Так, 5 марта краевые спасатели нашли заблудившегося рыбака на Красноярском водохранилище. Из-за тумана рыбак заблудился. Его отыскали в условиях нулевой видимости за 40 минут.