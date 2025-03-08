МЧС назвало самые опасные реки и водоемы с тонким льдом в Красноярском крае

В связи со становлением ледостава на реках и озерах Красноярского края существует вероятность провала людей и техники под неокрепший лед, а также отрыва льдин с рыбаками, предупреждает краевое МЧС. Так, 5 февраля в Железногорске мужчина провалился под лед, его тело нашли.