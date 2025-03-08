Звезда Playboy из Новосибирска Лена Перминова опубликовала гигантский букет роз накануне 8 марта после развода с миллиардером

Знаменитая модель Playboy и мать четырех детей опубликовала в соцсетях снимок огромного букета цветов, пояснять, что это значит, от кого подарок — не стала. Однако поклонники уже гадают: «Не появился ли у модели, которая едва успела развестись, новый ухажёр?». Или же бывший возлюбленный и миллиардер Александр Лебедев решил вернуть отношения?