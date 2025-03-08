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Звезда Playboy из Новосибирска Лена Перминова опубликовала гигантский букет роз накануне 8 марта после развода с миллиардером

Поклонники задаются вопросом: «От кого же столь роскошный подарок?».

Источник: Соцсети

Знаменитая модель Playboy и мать четырех детей опубликовала в соцсетях снимок огромного букета цветов, пояснять, что это значит, от кого подарок — не стала. Однако поклонники уже гадают: «Не появился ли у модели, которая едва успела развестись, новый ухажёр?». Или же бывший возлюбленный и миллиардер Александр Лебедев решил вернуть отношения?

Напомним, что Лебедев и Перминова разошлись в конце прошлого года. Они были вместе почти 20 лет, разница в возрасте (Лебедев старше Перминовой на 27 лет) никого не смущала. Более того, они выглядели гармоничной и любящей парой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске предлагают услуги аренды мужчины на 8 Марта.