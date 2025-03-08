Губернатор Красноярского края поздравил женщин с 8 Марта

Он выразил благодарность от всех мужчин края за любовь, мудрость, красоту и вдохновение, которые они дарят. Губернатор отметил, что в женщинах сочетаются невероятная сила и женственность, и подчеркнул их способность справляться с множеством задач, заботясь о семьях и успешно выполняя сложные работы. Он пожелал здоровья, счастья, благополучия и семейного уюта.