Губернатор Красноярского края поздравил женщин с 8 Марта

Он выразил благодарность от всех мужчин края за любовь, мудрость, красоту и вдохновение, которые они дарят. Губернатор отметил, что в женщинах сочетаются невероятная сила и женственность, и подчеркнул их способность справляться с множеством задач, заботясь о семьях и успешно выполняя сложные работы. Он пожелал здоровья, счастья, благополучия и семейного уюта.
Также накануне Михаил Котюков вручил жительницам региона, внесшим значительный вклад в его развитие, государственные и ведомственные награды, а также почетные звания России и Красноярского края.