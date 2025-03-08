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Губернатор Красноярского края поздравил женщин с 8 Марта

Сегодня губернатор Красноярского края Михаил Котюков обратился к женщинам региона с поздравлением в честь Международного женского дня.

Источник: Правительство Красноярского края

Он выразил благодарность от всех мужчин края за любовь, мудрость, красоту и вдохновение, которые они дарят. Губернатор отметил, что в женщинах сочетаются невероятная сила и женственность, и подчеркнул их способность справляться с множеством задач, заботясь о семьях и успешно выполняя сложные работы. Он пожелал здоровья, счастья, благополучия и семейного уюта.

Также накануне Михаил Котюков вручил жительницам региона, внесшим значительный вклад в его развитие, государственные и ведомственные награды, а также почетные звания России и Красноярского края.