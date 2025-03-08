ИИ применили для улучшения работы оборудования нефтескважин

Ученые двух вузов изучили информационную базу аварийности для погружных электроустановок с ПЭД в Поволжье и предложили метод продления работы таких двигателей, основанный на специально разработанных нейросетевых моделях и искусственном интеллекте. Он позволяет прогнозировать возможные неисправности и критическое состояние оборудования, принимать обоснованные решения о необходимости замены или ремонта ПЭД. Как пояснил доцент кафедры «Электроснабжение и электротехника» ТГУ Владимир Романов, ПЭД в погружных электроустановках нефтескважин, отвечающие за подъем нефти на поверхность, находятся глубоко под землей и часто выходят из строя из-за высоких нагрузок, агрессивной внешней среды, естественного износа материалов и компонентов двигателя.