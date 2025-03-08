Пермский театр «У Моста» вернулся из масштабного турне Минск — Могилев — Брест — Москва — Петербург

Валентин Пепеляев, портал «Беларусь сегодня» (Минск): «“У Моста” давно стал настоящим феноменом не только российского, но и мирового театра. С одной стороны, известно, что это первый мистический театр России. Режиссёр Сергей Федотов, следуя системе Михаила Чехова, всегда апеллирует к подсознанию. Он не боится заглядывать за грань рационального и потустороннего. С другой, известен девиз Сергея Павловича: “Ставим классику классически!” Несмотря на тавтологию, девиз работает и приносит зрителям большую радость и сильнейшие художественные впечатления, которые не стираются потом из памяти годами. Белорусская публика любит яркие, наполненные подлинными эмоциями и драматизмом спектакли Сергея Федотова. Можно сказать, что у него в нашей стране уже есть армия своих поклонников».