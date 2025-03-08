Пермский театр «У Моста» вернулся из масштабного турне Минск — Могилев — Брест — Москва — Петербург

С 15 по 22 февраля «У Моста» побывал в городах Беларуси — Брест, Могилев и Минск, где зрители увидели легендарные постановки русской классики: «Идиот» Ф. Достоевского и «Собачье сердце» М. Булгакова. В залах, как всегда, были аншлаги, и очень многим зрителям не хватило билетов!
Валентин Пепеляев, портал «Беларусь сегодня» (Минск): «“У Моста” давно стал настоящим феноменом не только российского, но и мирового театра. С одной стороны, известно, что это первый мистический театр России. Режиссёр Сергей Федотов, следуя системе Михаила Чехова, всегда апеллирует к подсознанию. Он не боится заглядывать за грань рационального и потустороннего. С другой, известен девиз Сергея Павловича: “Ставим классику классически!” Несмотря на тавтологию, девиз работает и приносит зрителям большую радость и сильнейшие художественные впечатления, которые не стираются потом из памяти годами. Белорусская публика любит яркие, наполненные подлинными эмоциями и драматизмом спектакли Сергея Федотова. Можно сказать, что у него в нашей стране уже есть армия своих поклонников».
Лариса Вишнекова (Минск) о спектакле «Идиот»: «Отдельно хочу отметить невероятную игру актёров. Они как будто входят в транс, превращаются в героев Достоевского, живут на сцене — любят, ненавидят, страдают… Я вместе с ними пережила все чувства. Дошло до самого сердца так, что не могла обойтись без слёз».
После успешных выступлений в Беларуси театр отправился в Москву, где с 24 по 28 февраля играл в Театральном центре «На Страстном». Открыли московские гастроли спектаклем «Мачеха Саманишвили» В. Константинова и Б. Рацера.
Елена Посувалюк (Москва): «Абсолютно волшебный спектакль! Атмосфера солнечной Грузии с бесконечными возлияниями, танцами, песнями, искромётными шутками, блестящим кавказским акцентом и общим колоритом на фоне кавказских гор. Уже скоро забываешь, что ни одного “лица кавказской национальности” на сцене нет — российские актёры преображаются, как когда-то в знаменитой “Хануме” БДТ».
Далее показали знаменитые мистические спектакли «Вий» и «Игроки» Н. Гоголя.
Наталья Курлянд (Москва): «Театр “У Моста” как всегда удивляет тем, что принципиально не осовременивает классику, а досконально воспроизводит дух автора. Магическая гоголевская атмосфера захватывает с первых же минут, а когда приходит сам Вий, зрителей охватывает настоящий ужас!».
3, 4, 5 марта в Санкт-Петербурге сыграл спектакли «Мачеха Саманишвили» В. Константинова, Б. Рацера, «Игроки» Н. Гоголя, «Первый вариант Вассы Железновой» М. Горького.
Наталья Копчёнова (Санкт-Петербург): «За три дня погружения в их репертуар я получила истинное наслаждение от мастерства пермских артистов. Поражает невероятный талант каждого исполнителя — кажется, что весь коллектив состоит из одних театральных гениев! Особенно ценно, что театр бережно хранит традиции и придерживается классического подхода. Здесь каждая постановка — это полноценное театральное событие с тщательно продуманными декорациями и аутентичными историческими костюмами, что создаёт полное погружение в эпоху. Гастроли театра “У Моста” — это всегда огромное событие в С. -Петербурге».