В Ростовской области после ДТП госпитализировали мотоциклиста

07 марта 2025 года в 14.40 дороге «Новочеркасск — Багаевская» в Октябрьском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 39-летний водитель мотоцикла Racer-RS 300, двигался со стороны поселка Донской в сторону станицы Кривянская, не выбрал безопасную дистанцию. В результате он допустил столкновение с автомобилем Renault Mégane под управлением водителя 1975 года рождения, который двигался в попутном направлении.
В результате аварии мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося.