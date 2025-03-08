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В Ростовской области после ДТП госпитализировали мотоциклиста

Несоблюдение дистанции привело к ДТП в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

07 марта 2025 года в 14.40 дороге «Новочеркасск — Багаевская» в Октябрьском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 39-летний водитель мотоцикла Racer-RS 300, двигался со стороны поселка Донской в сторону станицы Кривянская, не выбрал безопасную дистанцию. В результате он допустил столкновение с автомобилем Renault Mégane под управлением водителя 1975 года рождения, который двигался в попутном направлении.

В результате аварии мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося.