В Ростовской области после ДТП госпитализировали мотоциклиста

По предварительным данным, 39-летний водитель мотоцикла Racer-RS 300, двигался со стороны поселка Донской в сторону станицы Кривянская, не выбрал безопасную дистанцию. В результате он допустил столкновение с автомобилем Renault Mégane под управлением водителя 1975 года рождения, который двигался в попутном направлении.