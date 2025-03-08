Большинство работающих минчанок заняты в образовании

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Большинство населения Минска составляют женщины, следует из данных Главного статистического управления столицы.
Всего в белорусской столице проживают более миллиона женщин — это 54,6% от общей численности. То есть на тысячу женщин в столице приходится 831 мужчина. Хотя на тысячу женщин трудоспособного возраста мужчин приходится больше — по 1002.
Средний возраст работающих минчанок — 41,7 года. Большинство из них имеют высшее образование (57,7%). В топ-3 сфер женской занятости входят: образование (85,9%), здравоохранение и соцуслуги (81,6%), финансы и страхование (65,7%).
Почти половина руководителей в городе — женщины (47,4%). Здесь имеется в виду возрастная группа не старше 58 лет.
Более половины из них имеют несовершеннолетних детей. При этом у 61,9% работающих женщин есть только один ребенок, у 31,6% — двое детей, а 6,5% — трое и более.
Чаще всего минчанки выходят замуж в возрасте от 20 до 24 лет. На втором месте те, кому от 25 до 29 лет, на третьем — от 30 до 34 лет. Если жених является иностранцем, то это как правило или россиянин, или турок, или литовец.