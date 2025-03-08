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«Аэрофлот» вручит цветы женщинам-пассажирам на всех рейсах 8 марта

«Аэрофлот» вручит более 31 тыс цветов пассажиркам в Международный женский день.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Более 31 тысячи цветов будет вручено женщинам-пассажирам на всех рейсах «Аэрофлота» 8 марта, сообщает пресс-служба перевозчика.

«В этот день на всех рейсах мы приготовили для дам более 31 тысячи цветов и такое же количество бокалов игристого для тех, кому уже есть 18 лет. Надеемся, что этот небольшой знак внимания добавит весеннего настроения и радости в авиапутешествие», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что более 63% сотрудников «Аэрофлота» — это представительницы прекрасного пола, а их наибольшее количество — более 6 тысяч — среди бортпроводников. Есть в компании и 88 пилотесс. А более 770 девушек обеспечивают регистрацию и посадку пассажиров на рейсы авиаперевозчика в базовом аэропорту Шереметьево.

«Пусть каждый новый день окрыляет вас мечтами, новыми путешествиями и яркими открытиями! Поздравляем с Международным женским днем!» — пожелали в компании.

Международный женский день — праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта.