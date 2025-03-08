«Аэрофлот» вручит цветы женщинам-пассажирам на всех рейсах 8 марта

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Более 31 тысячи цветов будет вручено женщинам-пассажирам на всех рейсах «Аэрофлота» 8 марта, сообщает пресс-служба перевозчика.
«В этот день на всех рейсах мы приготовили для дам более 31 тысячи цветов и такое же количество бокалов игристого для тех, кому уже есть 18 лет. Надеемся, что этот небольшой знак внимания добавит весеннего настроения и радости в авиапутешествие», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что более 63% сотрудников «Аэрофлота» — это представительницы прекрасного пола, а их наибольшее количество — более 6 тысяч — среди бортпроводников. Есть в компании и 88 пилотесс. А более 770 девушек обеспечивают регистрацию и посадку пассажиров на рейсы авиаперевозчика в базовом аэропорту Шереметьево.
«Пусть каждый новый день окрыляет вас мечтами, новыми путешествиями и яркими открытиями! Поздравляем с Международным женским днем!» — пожелали в компании.
Международный женский день — праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта.