«Аэрофлот» вручит цветы женщинам-пассажирам на всех рейсах 8 марта

«В этот день на всех рейсах мы приготовили для дам более 31 тысячи цветов и такое же количество бокалов игристого для тех, кому уже есть 18 лет. Надеемся, что этот небольшой знак внимания добавит весеннего настроения и радости в авиапутешествие», — говорится в сообщении.