В Хабаровске прошла гонка «Экспедиция-Трофи 2025»

В честь завершения этапа организовали пресс-конференцию, в которой участие принял и автор идеи автоприключения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Организаторами встречи стали замминистра туризма Александр Карев, создатель гонки Сергей Лысенко и судья соревнований Вадим Усков. Они рассказали участникам и приглашенным журналистам, каким образом создавалось событие. При этом разные команды преодолевали на своем пути разные испытания. Одним автолюбителям необходимо было собирать пробы снега, грунта и воды, другим — рассказывать о событиях Великой Отечественной войны.
«Экспедиция-Трофи 2025» уже стала традиционным «автозабегом». Она поддерживается нацпроектом и разработана, чтобы сплачивать людей со всех уголков страны, популяризировать объекты гостеприимства и развивать туризм.
Финальный этап пройдет на дальневосточной трассе и в бухте Золотой Рог около Владивостока в Международный женский день.