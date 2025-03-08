В Хабаровске прошла гонка «Экспедиция-Трофи 2025»

Организаторами встречи стали замминистра туризма Александр Карев, создатель гонки Сергей Лысенко и судья соревнований Вадим Усков. Они рассказали участникам и приглашенным журналистам, каким образом создавалось событие. При этом разные команды преодолевали на своем пути разные испытания. Одним автолюбителям необходимо было собирать пробы снега, грунта и воды, другим — рассказывать о событиях Великой Отечественной войны.