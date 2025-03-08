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В Хабаровске прошла гонка «Экспедиция-Трофи 2025»

В Хабаровском крае гоночный участок преодолели автолюбители «Экспедиции-Трофи 2025».

Источник: Правительство Хабаровского края

В честь завершения этапа организовали пресс-конференцию, в которой участие принял и автор идеи автоприключения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Организаторами встречи стали замминистра туризма Александр Карев, создатель гонки Сергей Лысенко и судья соревнований Вадим Усков. Они рассказали участникам и приглашенным журналистам, каким образом создавалось событие. При этом разные команды преодолевали на своем пути разные испытания. Одним автолюбителям необходимо было собирать пробы снега, грунта и воды, другим — рассказывать о событиях Великой Отечественной войны.

«Экспедиция-Трофи 2025» уже стала традиционным «автозабегом». Она поддерживается нацпроектом и разработана, чтобы сплачивать людей со всех уголков страны, популяризировать объекты гостеприимства и развивать туризм.

Финальный этап пройдет на дальневосточной трассе и в бухте Золотой Рог около Владивостока в Международный женский день.