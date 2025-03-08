Полицейские Челябинской области оригинально поздравили женщин с 8 Марта

— Героинями праздничного клипа стали сотрудницы органов внутренних дел: в видеоряде мелькают фотографии женщин в погонах, представляющих различные подразделения полиции. Вместе с тем видеопоздравление адресовано жёнам и дочерям, мамам и бабушкам, тётям и подругам — всем женщинам, кто делает жизнь мужчин ярче и наполненной смыслом, — рассказали в пресс-службе ведомства.
В областном главке МВД отметили, что поздравлять южноуральцев музыкальной видеооткрыткой стало уже доброй традицией. Своим творчеством полицейские дарят жителям хорошее настроение и создают праздничную атмосферу.
Накануне 8 Марта Челябинск буквально осыпало цветами: кроме привычных цветочных магазинов на улицах появилось множество стихийных точек, где продаются букеты. А вместе с ними — игрушки, парфюмерия и другие подарки. Буйство красок и немножко мужской суеты запечатлел фотокорреспондент «Пчелы».
Как челябинские мужчины будут удивлять представительниц прекрасного пола в Международный женский день, смотрите в нашем сюжете.