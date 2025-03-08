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Глава Башкирии объявил о начале строительства второй очереди Межвузовского кампуса

Хабиров объявил о старте строительства второй очереди Межвузовского кампуса.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях объявил о начале строительства второй очереди Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ. По задумке авторов проекта, около бывшего лавного корпуса БашГУ будут построены семь высоких башен. Сегодня, 8 марта, власти сообщили о начале строительства первой из них.

Сегодня же глава региона провел совещание с замминистра науки и образования на месте строящегося объекта. По словам Хабирова, комплекс здания второй очереди кампуса сдадут в декабре 2027 года.

— Инфраструктуру высшей школы республики ждут фундаментальные изменения. Мы строим не просто общежития — мы создаем студенческую среду, пространство, где есть все возможности для получения качественного образования, — раскрыл подробности проекта в своих соцсетях глава Башкирии.

Напомним, первую очередь Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ открыли 1 февраля 2024 года.

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