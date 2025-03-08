Глава Башкирии объявил о начале строительства второй очереди Межвузовского кампуса

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях объявил о начале строительства второй очереди Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ. По задумке авторов проекта, около бывшего лавного корпуса БашГУ будут построены семь высоких башен. Сегодня, 8 марта, власти сообщили о начале строительства первой из них.
Сегодня же глава региона провел совещание с замминистра науки и образования на месте строящегося объекта. По словам Хабирова, комплекс здания второй очереди кампуса сдадут в декабре 2027 года.
— Инфраструктуру высшей школы республики ждут фундаментальные изменения. Мы строим не просто общежития — мы создаем студенческую среду, пространство, где есть все возможности для получения качественного образования, — раскрыл подробности проекта в своих соцсетях глава Башкирии.
Напомним, первую очередь Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ открыли 1 февраля 2024 года.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.