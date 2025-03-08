Глава Башкирии объявил о начале строительства второй очереди Межвузовского кампуса

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях объявил о начале строительства второй очереди Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ. По задумке авторов проекта, около бывшего лавного корпуса БашГУ будут построены семь высоких башен. Сегодня, 8 марта, власти сообщили о начале строительства первой из них.