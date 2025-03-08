Наставники «Старта» и «СКА-Нефтяника» прокомментировали второй четвертьфинальный матч в Хабаровске

«СКА-Нефтяник» зашел в плей-офф с третьего места регулярного чемпионата, а значит, его соперником стал нижегородский «Старт», финишировавший шестым. Первый матч четвертьфинала сыграли в Нижнем Новгороде. Только стараниями местных ледоваров удалось сохранить хороший лед на стадионе после снега с дождем. Тем не менее погода не помешала сражению.
Уже после первого тайма «СКА-Нефтяник», к разочарованию хабаровских болельщиков и ликованию нижегородцев, проигрывал 0:6. Была слабая надежда, что во втором тайме хабаровчане смогут отыграться, но чуда не произошло. Забить, конечно, забили, но не настолько, чтобы уйти от поражения. Итого первого матча четвертьфинальной серии: 8:3 в пользу «Старта». Как потом признался наставник СКА, взявший всю вину за поражение на себя, — он неправильно выбрал тактику. Бывает.
Также в Нижнем Новгороде «СКА-Нефтяник» лишился Дмитрия Аникина. В результате очень жесткого столкновения полузащитник остался лежать на льду, и с поля его увозила скорая помощь. В больнице у игрока диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, но госпитализировать не стали. Он вместе с командой прибыл в Хабаровск, где пройдет углубленное обследование. Но вот в финалах Дмитрий играть уже не будет. Но тут здоровье важнее.
На второй матч «СКА-Нефтяник» вышел заряженным и в первом тайме сумел «отгрузить» «Старту» семь безответных мячей — такой вот ответ за 0:6 в Нижнем. После этого «Старт» взбодрился, а СКА, напротив, стал играть, что называется, по счету, но не упускал возможностей для атаки. Итог матча: 11:3 в пользу хабаровской команды. Таким образом счет в серии становится равным — 1:1, а значит, будет третий матч, который и выявит победителя.
«Ну, по сравнению с той игрой, эта противоположность абсолютная. Быстрое пропускание вот этих голов, глупые ошибки. Первые четыре гола вообще просто с наших ошибок. С угловых, которые после ошибок. И игра уже сделана, и ты уже в нее не можешь вернуться. Это так же, как предыдущий матч был в Нижнем Новгороде. Быстрые забили мы голы, и уже тяжело возвращаться. Что касается самой игры, то сегодня, конечно, “СКА-Нефтяник” был мобильней, хорошо двигался, хорошо мяч двигал, у нас с движением было чуть хуже. И еще раз повторю, большое количество брака сегодня было. Мы проиграли бой, но не проиграли войну. Завтра третий матч, мы в хоккее, нам это нравится, команде “Старт” я имею в виду. Мы понимаем, что команда “СКА-Нефтяник” она мастеровитая, но будем пытаться дать бой, будем играть. Что было бы, если бы сегодня в воротах играл Юрий Иванчиков? Я думаю, что здесь результат был понятен сегодня, конкретно в этот день. Поэтому молодой вратарь все, что где-то что-то поймал, где-то пропустил — ничего страшного. У него нет еще такого опыта, и поэтому ругать его в этом отношении ни в коем случае нельзя. Его нужно поддерживать, хотя у него таких явных ляпов сегодня все равно не было. Там мастеровитые игроки забивали хорошие голы, и спасти ситуацию… Не знаю, может быть, Юра бы пропустил не одиннадцать, а десять — разница небольшая», — отметил после матча Андрей Рушкин, главный тренер ХК «Старт».
Артур Федоров начал с поздравления женщинам. Все-таки подарок «СКА-Нефтяник» им преподнес хороший.
«Прежде всего я хотел поздравить всех женщин с прекрасным праздником, 8 марта. Пожелать им всем здоровья, чтобы они были всегда такими же красивыми и приходили на наши игры и радовали нас присутствием на игре. С праздником, дорогие женщины! По игре, ну сами понимаете, ситуация была такая, что очень нелегко было. Но на установке я сказал ребятам, что это очень важный матч и нам его надо провести так, как мы умеем. И видно было, что ребята все старались, все отрабатывали назад, вперед. Прям видно было, что у всех желание, все на поле разговаривали друг с другом, подсказывали. Это очень важно, когда такая обстановка в команде, что люди понимают, что здесь должна быть команда. И поэтому хорошую игру показали. Я очень рад, что ребята поняли, что сегодня будет нелегкий матч, собрались и показали достойный хоккей. Мне кажется, зрителям было интересно. Хватит ли сил на завтрашний матч? Сейчас трудно сказать, сами понимаете, что у нас и мы только пролетели. Но у нас все-таки ребята профессионалы, я думаю, что они прекрасно знают свое состояние. У нас много игроков, которые поиграли на высоких уровнях, и они знают, как себя готовить. Я думаю, что завтра мы будем в такой же форме, как сегодня. Надеюсь на это», — отметил Артур Федоров, наставник ХК «СКА-Нефтяник».
Третий матч четвертьфинальной серии «СКА-Нефтяник» — «Старт» состоится в воскресенье, 9 марта, в 13:00 по хабаровскому времени. Именно в нем решится, кто достоин полуфинала. Нижегородский «Старт» сдаваться не намерен, хабаровский «СКА-Нефтяник» не уступит, так что игра будет непростой. Думаю, стоит прийти поддержать игроков непосредственно с трибун. Тем более что сражение точно будет интересным. Сегодня, кстати, по данным клуба, за борьбой на хабаровском льду наблюдали более 5 тысяч любителей русского хоккея, хотелось, чтобы завтра было не меньше.
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