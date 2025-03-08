Наставники «Старта» и «СКА-Нефтяника» прокомментировали второй четвертьфинальный матч в Хабаровске

«Прежде всего я хотел поздравить всех женщин с прекрасным праздником, 8 марта. Пожелать им всем здоровья, чтобы они были всегда такими же красивыми и приходили на наши игры и радовали нас присутствием на игре. С праздником, дорогие женщины! По игре, ну сами понимаете, ситуация была такая, что очень нелегко было. Но на установке я сказал ребятам, что это очень важный матч и нам его надо провести так, как мы умеем. И видно было, что ребята все старались, все отрабатывали назад, вперед. Прям видно было, что у всех желание, все на поле разговаривали друг с другом, подсказывали. Это очень важно, когда такая обстановка в команде, что люди понимают, что здесь должна быть команда. И поэтому хорошую игру показали. Я очень рад, что ребята поняли, что сегодня будет нелегкий матч, собрались и показали достойный хоккей. Мне кажется, зрителям было интересно. Хватит ли сил на завтрашний матч? Сейчас трудно сказать, сами понимаете, что у нас и мы только пролетели. Но у нас все-таки ребята профессионалы, я думаю, что они прекрасно знают свое состояние. У нас много игроков, которые поиграли на высоких уровнях, и они знают, как себя готовить. Я думаю, что завтра мы будем в такой же форме, как сегодня. Надеюсь на это», — отметил Артур Федоров, наставник ХК «СКА-Нефтяник».