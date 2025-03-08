В Новосибирске ушёл из жизни медиа-директор «Карелин-Фонда» Круглянский

7 марта 2025 года скончался медиа-директор Новосибирского регионального общественного фонда «Карелин-фонд» Константин Круглянский. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы России.
Опубликован комментарий президента организации Михаила Мамиашвили. Он отметил, что буквально месяц назад встречался с мужчиной на ярыгинском турнире.
«Костя Круглянский улыбался, работал, но потом стало известно о заболевании, диагностировали опухоль… Это невосполнимая утрата для всех нас», — Федерация цитирует Мамиашвили.