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В Новосибирске ушёл из жизни медиа-директор «Карелин-Фонда» Круглянский

Константину было 50 лет.

Источник: Соцсети

7 марта 2025 года скончался медиа-директор Новосибирского регионального общественного фонда «Карелин-фонд» Константин Круглянский. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы России.

Опубликован комментарий президента организации Михаила Мамиашвили. Он отметил, что буквально месяц назад встречался с мужчиной на ярыгинском турнире.

«Костя Круглянский улыбался, работал, но потом стало известно о заболевании, диагностировали опухоль… Это невосполнимая утрата для всех нас», — Федерация цитирует Мамиашвили.