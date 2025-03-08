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Накануне 8 марта в Омской области поймали восемь пьяных водителей

За минувшие сутки в Омской области в ДТП пострадало 12 человек.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Было возбуждено 569 административных дел за нарушения правил дорожного движения. Из них восемь — за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Также сорок два административных дела были возбуждены в отношении пешеходов, нарушивших ПДД, двадцать пять — за нарушение правил перевозки детей, шесть — за проезд на «красный», а тридцать — за нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Ранее мы писали о том, что девушка, сбитая пьяным водителем в районе Больших Полей, скончалась. Мужчина пытался скрыться от полицейских и допустил наезд на девушку, которая шла по краю проезжей части.