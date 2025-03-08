Красноярцы стали реже попадаться на крючок кибер-мошенников

По данным прокуратуры региона, с начала 2025 года количество пострадавших составило 1577 человек, что на 15,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также снизился и финансовый ущерб, который понесли граждане: на 7 марта 2024 года он составлял почти 480 миллионов рублей, в то время как на ту же дату 2025 года — уже 370,5 миллиона рублей, что соответствует снижению на 23%.
За последнюю неделю мошенники дистанционно похитили более 48 миллионов рублей у 204 жителей края. В частности, 16 человек стали жертвами поддельных криптобирж, 36 — мошенников, представлявшихся сотрудниками спецслужб и организаций, которые якобы помогали сохранить «благополучие». Кроме того, 52 человека попались на фишинговые ссылки интернет-магазинов, 43 пользователя социальных сетей доверились сообщениям от знакомых, которые просили одолжить деньги, а в 57 случаях пострадавшие стали жертвами неустановленных лиц.
В прокуратуре также отметили, что раскрываемость подобных преступлений в крае составляет 21,6%.