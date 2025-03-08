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Новосибирцев предупредили о вирусе, крадущем аккаунты Telegram

Жителей Новосибирска призвали быть бдительными из-за нового вируса, атакующего устройства на базе Android.

Источник: Freepik

Вредоносное программное обеспечение распространяется через файлы, замаскированные под видео, и способно похищать личные данные, включая доступ к аккаунтам Telegram. Об этом сообщает портал НДН.инфо.

Вирус активируется после того, как пользователь открывает файл и получает предложение обновить приложение или установить медиаплеер. Мошенники часто используют фейковые боты, предлагая, например, бесплатную подписку на Telegram Premium, чтобы заставить жертву скачать вредоносный файл.

Эксперты рекомендуют не открывать подозрительные файлы и ссылки, а также не устанавливать приложения из ненадежных источников. В случае подозрения на взлом аккаунта следует немедленно сменить пароль и включить двухфакторную аутентификацию.