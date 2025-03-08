Российские муфтии поздравили женщин с 8 Марта

«Слова особой благодарности хочется выразить нашим женам и матерям, чьи дети и мужья с честью выполняют сегодня свой воинский долг по защите нашего Отечества. Именно от женщины-матери зависит воспитание будущего поколения, нашего рода и процветание нашей Родины. Благодаря вам остаются вечными такие ценности, как любовь и верность, семья, род и дом. В этот весенний день позвольте пожелать вам доброго здоровья, любви близких, удачи в делах, счастья и благополучия! Пусть каждый прожитый день будет наполнен душевным миром, поклонением Всевышнему, гармонией и любовью!», — заключил муфтий.