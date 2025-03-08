МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские муфтии поздравили женщин с 8 Марта и призвали мужчин поблагодарить матерей.
«От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, всего нашего духовенства и себя лично поздравляю всех женщин с Международным женским днём… Женские чуткость, внимательность, доброта и умение сопереживать — вот то, что вдохновляет мужчин быть подлинными защитниками своей семьи и Родины. Желаю каждой женщине счастья, любви, мира и благословения Всевышнего Создателя!» — написал глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин, его поздравление опубликовано на сайте организации.
Он также привел слова пророка Мухаммеда: «Рай — под ногами матерей» — и призвал «низко поклониться всем матерям нашей страны, которые воспитывают или уже воспитали достойных сыновей и дочерей России».
В свою очередь, глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов отметил, что именно женщины делают мужчин успешнее, сильнее, добрее.
«В эти мартовские дни мужчины с особым чувством благодарят наших бабушек, мам, сестёр, жен, дочерей за их душевное тепло и особую заботу в семье. Сегодняшний праздник — лишь одна из многих возможностей выразить им нашу безграничную любовь, признательность и глубокое почтение… Мы дорожим вами и ценим вас за умение с легкостью преображать мир вокруг, наполнять его любовью и заботой!» — написал муфтий Крганов.
Глава ДСМР процитировал Коран: «Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие». Кроме того, он привел слова пророка Мухаммеда: «Верующая жена — это твоя половина веры».
«Слова особой благодарности хочется выразить нашим женам и матерям, чьи дети и мужья с честью выполняют сегодня свой воинский долг по защите нашего Отечества. Именно от женщины-матери зависит воспитание будущего поколения, нашего рода и процветание нашей Родины. Благодаря вам остаются вечными такие ценности, как любовь и верность, семья, род и дом. В этот весенний день позвольте пожелать вам доброго здоровья, любви близких, удачи в делах, счастья и благополучия! Пусть каждый прожитый день будет наполнен душевным миром, поклонением Всевышнему, гармонией и любовью!», — заключил муфтий.