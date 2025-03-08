Ситуация на границе: очереди авто есть только в направлении Литвы

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Очереди большегрузных автомобилей наблюдаются в праздничный день 8 марта только на границе с Литвой, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета Беларуси.
Так, утром в субботу на выезд в Европейский союз скопления фур есть в пунктах пропуска «Каменный Лог» (380 машин) и «Бенякони» (430).
На польском и латвийском направлениях очередей нет: там не имеется проблем с пересечением границы любым видом транспорта — легковым, грузовым или автобусным.
Накануне в ГПК снова констатировали, что контрольные службы сопредельных с Беларусью европейских государств работают неритмично и не выполняют нормы оформления транспорта, в связи с чем на границе возникают очереди, доставляющие автомобилистам неудобства.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.