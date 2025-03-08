Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ситуация на границе: очереди авто есть только в направлении Литвы

Скопления большегрузов образовались только на литовском направлении маршрута в ЕС.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Очереди большегрузных автомобилей наблюдаются в праздничный день 8 марта только на границе с Литвой, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета Беларуси.

Так, утром в субботу на выезд в Европейский союз скопления фур есть в пунктах пропуска «Каменный Лог» (380 машин) и «Бенякони» (430).

На польском и латвийском направлениях очередей нет: там не имеется проблем с пересечением границы любым видом транспорта — легковым, грузовым или автобусным.

Накануне в ГПК снова констатировали, что контрольные службы сопредельных с Беларусью европейских государств работают неритмично и не выполняют нормы оформления транспорта, в связи с чем на границе возникают очереди, доставляющие автомобилистам неудобства.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.