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Юрий Башмет вновь выступит на международном музыкальном фестивале в Хабаровском крае

С 8 по 14 апреля в Хабаровском крае пройдет XIV Международный музыкальный фестиваль под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. В этом году программа будет лаконичной и включит в себя творчество Петра Чайковского: в рамках фестиваля пройдут сразу три моно-концерта из сочинений композитора.

Среди участников фестиваля этого года — знаменитые актеры театра и кино Игорь Костолевский и Павел Сафонов, музыканты Ксения Башмет (фортепиано), Кирилл Солдатов (труба), Грант Башмет (скрипка), Валерия Абрамова (скрипка) и другие.

Фестиваль откроется 8 апреля с премьеры в Хабаровске: публике будет представлен спектакль-концерт «Когда пришла к тебе любовь» по повести Ю. Казакова «Голубое и зеленое». 9 апреля на сцене Большого зала Хабаровской краевой филармонии пройдет традиционный для фестиваля день сказок для взрослых и детей. 10 и 11 апреля фестиваль пройдет в Комсомольске-на-Амуре и Амурске, где артисты представят программу к 185-летию со дня рождения П. И. Чайковского «Чайковский-гала».

12 и 13 апреля фестиваль представит свою камерную программу в населенных пунктах Хабаровского края, в том числе в Николаевске-на-Амуре и поселке Хор. Камерная программа будет представлена квартетами камерного ансамбля «Солисты Москвы».

14 апреля в Хабаровске пройдет заключительное событие фестиваля — гала-концерт, посвященный творчеству Петра Чайковского.

Ознакомиться с полной программой мероприятия и приобрести билеты можно на сайте Хабаровской краевой филармонии.