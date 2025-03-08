Юрий Башмет вновь выступит на международном музыкальном фестивале в Хабаровском крае

Среди участников фестиваля этого года — знаменитые актеры театра и кино Игорь Костолевский и Павел Сафонов, музыканты Ксения Башмет (фортепиано), Кирилл Солдатов (труба), Грант Башмет (скрипка), Валерия Абрамова (скрипка) и другие.
Фестиваль откроется 8 апреля с премьеры в Хабаровске: публике будет представлен спектакль-концерт «Когда пришла к тебе любовь» по повести Ю. Казакова «Голубое и зеленое». 9 апреля на сцене Большого зала Хабаровской краевой филармонии пройдет традиционный для фестиваля день сказок для взрослых и детей. 10 и 11 апреля фестиваль пройдет в Комсомольске-на-Амуре и Амурске, где артисты представят программу к 185-летию со дня рождения П. И. Чайковского «Чайковский-гала».
12 и 13 апреля фестиваль представит свою камерную программу в населенных пунктах Хабаровского края, в том числе в Николаевске-на-Амуре и поселке Хор. Камерная программа будет представлена квартетами камерного ансамбля «Солисты Москвы».
14 апреля в Хабаровске пройдет заключительное событие фестиваля — гала-концерт, посвященный творчеству Петра Чайковского.
Ознакомиться с полной программой мероприятия и приобрести билеты можно на сайте Хабаровской краевой филармонии.