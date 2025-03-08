Полицейские в Красноярске довезли девушку-водителя до больницы через пробки

Об этом рассказали в краевом МВД.
Вечером экипаж ДПС остановил автомобиль Mazda, который двигался по улице Калинина. За рулём находилась девушка, на заднем сиденье — две крупные собаки. Она сразу призналась инспекторам, что плохо себя чувствует и ей срочно нужна помощь.
Однако у водителя была проблема — оставить питомцев одних она не могла. Инспектор ДПС быстро сориентировался и предложил выход: пересадил её на пассажирское сиденье, а сам сел за руль. Напарник на патрульной машине расчистил дорогу через вечерние пробки, чтобы они быстрее добрались до дома девушки.
Всего за несколько минут сотрудники ДПС довезли её до жилого дома, где она смогла оставить собак. Затем пересадили в служебный автомобиль и оперативно доставили в больницу.
Когда девушке оказали необходимую помощь, инспекторы попрощались, пожелали скорейшего выздоровления и вернулись к патрулированию.