Полицейские в Красноярске довезли девушку-водителя до больницы через пробки

Однако у водителя была проблема — оставить питомцев одних она не могла. Инспектор ДПС быстро сориентировался и предложил выход: пересадил её на пассажирское сиденье, а сам сел за руль. Напарник на патрульной машине расчистил дорогу через вечерние пробки, чтобы они быстрее добрались до дома девушки.