Снег и потепление: прогноз погоды в Алматы на неделю

«Несмотря на то, что на календаре уже весна, серия северо-западных циклонов продолжает оказывать свое влияние на погоду, принося с собой снег и дождь на юг страны, а также усиление ветра по всей республике. Но уже 9 марта с запада начнет смещаться антициклон, который, уходя все дальше, обусловит прекращение осадков и понижение температуры воздуха», — отмечают синоптики.