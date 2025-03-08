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Снег и потепление: прогноз погоды в Алматы на неделю

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы. По данным РГП «Казгидромет», на следующей неделе в городе днем ожидается потепление до 12 градусов, но в то же время будут идти осадки, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +5° 3 м/с 61% 750 мм рт. ст. +7°
Источник: Zakon.kz

По информации ведущего инженера-синоптика филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в течение недели, с 8 по 14 марта 2025 года, в городе будут наблюдаться туман и гололедица. Ночные морозы будут наблюдаться, но в дневные часы воздух постепенно прогреется до 12.

«Несмотря на то, что на календаре уже весна, серия северо-западных циклонов продолжает оказывать свое влияние на погоду, принося с собой снег и дождь на юг страны, а также усиление ветра по всей республике. Но уже 9 марта с запада начнет смещаться антициклон, который, уходя все дальше, обусловит прекращение осадков и понижение температуры воздуха», — отмечают синоптики.

8 марта: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 0−2°, днем +5+7°.

9 марта: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью около 0°, днем +5+7°.

10 марта: переменная облачность, ночью и утром временами осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −1−3°, днем +3+5°.

11—12 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 0−2°, днем +6+8°.

13 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −3−5°, днем +8+10°.

14 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −3−5°, днем +10+12°.

Накануне Международного женского дня в южной столице произошел снегопад, во время которого прогремел гром, который изрядно напугал жителей города. Синоптики назвали причины такого явления.