Снег и потепление: прогноз погоды в Алматы на неделю

По информации ведущего инженера-синоптика филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в течение недели, с 8 по 14 марта 2025 года, в городе будут наблюдаться туман и гололедица. Ночные морозы будут наблюдаться, но в дневные часы воздух постепенно прогреется до 12.
«Несмотря на то, что на календаре уже весна, серия северо-западных циклонов продолжает оказывать свое влияние на погоду, принося с собой снег и дождь на юг страны, а также усиление ветра по всей республике. Но уже 9 марта с запада начнет смещаться антициклон, который, уходя все дальше, обусловит прекращение осадков и понижение температуры воздуха», — отмечают синоптики.
8 марта: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 0−2°, днем +5+7°.
9 марта: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью около 0°, днем +5+7°.
10 марта: переменная облачность, ночью и утром временами осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −1−3°, днем +3+5°.
13 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −3−5°, днем +8+10°.
14 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −3−5°, днем +10+12°.
Накануне Международного женского дня в южной столице произошел снегопад, во время которого прогремел гром, который изрядно напугал жителей города. Синоптики назвали причины такого явления.