Министр транспорта Дона связала рост штрафов за ПДД с улучшением дорог

В январе текущего года в Ростовской области камеры видеонаблюдения зафиксировали 270 тысяч нарушений правил дорожного движения. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр транспорта региона Алена Беликова.
По ее словам, 90% этих нарушений приходится на несоблюдение скоростного режима. При этом в январе в Ростовской области камеры зафиксировали на 65% больше нарушений ПДД по сравнению с тем же периодом прошлого года.
— Повышение качества дорог ведет к увеличению количества штрафов, — объяснила рост статистики Алена Беликова.
Также она добавила, что в 2025 году продолжится оснащение области новыми камерами.