Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр транспорта Дона связала рост штрафов за ПДД с улучшением дорог

В январе в Ростовской области камеры зафиксировали на 65% больше нарушений ПДД.

Источник: Комсомольская правда

В январе текущего года в Ростовской области камеры видеонаблюдения зафиксировали 270 тысяч нарушений правил дорожного движения. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр транспорта региона Алена Беликова.

По ее словам, 90% этих нарушений приходится на несоблюдение скоростного режима. При этом в январе в Ростовской области камеры зафиксировали на 65% больше нарушений ПДД по сравнению с тем же периодом прошлого года.

— Повышение качества дорог ведет к увеличению количества штрафов, — объяснила рост статистики Алена Беликова.

Также она добавила, что в 2025 году продолжится оснащение области новыми камерами.