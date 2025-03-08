Порядка 230 единиц техники очищают Челябинск от снега

Коммунальщики работают круглосуточно.
Только в ночной смене было задействовано более 190 единиц специальной техники и 200 рабочих. Днём же городские улицы очищает от снега 230 единиц техники и более 460 человек.
Мэром перед поставлена задача в короткий срок максимально очистить город от снега. Кроме того, Лошкин акцентировал внимание, что на начало следующей недели синоптики прогнозируют плюсовые температуры и дождь.
В этой связи коммунальщикам поручено уделить особое внимание тротуарам возле социальных учреждений. Территории вокруг детских садов, школ и поликлиник должны быть очищены и обработаны противогололёдными средствами.
«Не забываем про внутриквартальные и внутридворовые территории. Там уборку нужно держать на особом контроле, чтобы люди не травмировались», — добавил Алексей Лошкин.