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Порядка 230 единиц техники очищают Челябинск от снега

Такие цифры были озвучены сегодня в ходе совещания главы челябинской администрации Алексея Лошкина с руководителями подрядных организаций.

Коммунальщики работают круглосуточно.

Только в ночной смене было задействовано более 190 единиц специальной техники и 200 рабочих. Днём же городские улицы очищает от снега 230 единиц техники и более 460 человек.

Мэром перед поставлена задача в короткий срок максимально очистить город от снега. Кроме того, Лошкин акцентировал внимание, что на начало следующей недели синоптики прогнозируют плюсовые температуры и дождь.

В этой связи коммунальщикам поручено уделить особое внимание тротуарам возле социальных учреждений. Территории вокруг детских садов, школ и поликлиник должны быть очищены и обработаны противогололёдными средствами.

«Не забываем про внутриквартальные и внутридворовые территории. Там уборку нужно держать на особом контроле, чтобы люди не травмировались», — добавил Алексей Лошкин.