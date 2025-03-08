Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил женщин с 8 Марта

«8 Марта — это праздник добра, весны и улыбок. Сегодня праздничное настроение должно быть у всех женщин. Я посчитал своим долгом поздравить тех, кто в этот день находится на рабочем посту — врачей, сотрудниц полиции и МЧС. В первую очередь хочу поблагодарить их за работу. Наряду с мужчинами, они спасают и защищают жизни, помогают реагировать на чрезвычайные ситуации, обеспечивать безопасность. Желаю всем добра, мира, благополучия и исполнения всех желаний», — сказал Игорь Кобзев.