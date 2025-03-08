Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил женщин с 8 Марта

8 марта губернатор Иркутской области Игорь Кобзев лично поздравил женщин, которые в праздничный день продолжали работать. Он посетил Иркутский городской перинатальный центр имени Малиновского, отдел полиции № 5 и региональное управление МЧС. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
«8 Марта — это праздник добра, весны и улыбок. Сегодня праздничное настроение должно быть у всех женщин. Я посчитал своим долгом поздравить тех, кто в этот день находится на рабочем посту — врачей, сотрудниц полиции и МЧС. В первую очередь хочу поблагодарить их за работу. Наряду с мужчинами, они спасают и защищают жизни, помогают реагировать на чрезвычайные ситуации, обеспечивать безопасность. Желаю всем добра, мира, благополучия и исполнения всех желаний», — сказал Игорь Кобзев.
В перинатальном центре губернатор поздравил не только медицинский персонал, но и рожениц. Главный врач учреждения Ирина Ежова рассказала, что в праздничный день центр работает в штатном режиме: на дежурстве находятся 12 врачей и около 80 сотрудников среднего и младшего медицинского персонала.
За последние сутки в центре родилось 24 ребенка, 12 из них появились на свет в ночь с 7 на 8 марта. Среди рожениц — Татьяна Желомкина, жена участника специальной военной операции, которая родила дочь Алису. В этот важный момент рядом с ней был муж Олег. Для семьи Желомкиных это второй ребенок.
Также губернатор навестил сотрудниц отдела полиции № 5. В праздничный день в городском управлении полиции несут службу более 50 женщин, многие из которых работают в суточном режиме.
Одной из них является оператор «102» Галина Дауркина, которая уже 13 лет принимает и обрабатывает информацию о правонарушениях. Она подчеркнула, что любит свою работу и ответственно относится к каждому вызову, ведь от ее оперативности зависит помощь тем, кто в ней нуждается.
Кроме того, Игорь Кобзев поздравил сотрудниц центра управления кризисных ситуаций МЧС. Среди них — оперативный дежурный по техногенным пожарам Юлия Зайцева, которая более 20 лет работает в системе МЧС. Несмотря на высокую ответственность и постоянную готовность к экстренным ситуациям, Юлия отмечает, что любит свою работу и гордится ею.