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В Уфе отремонтируют 2 км улицы Парадной

В Уфе отремонтируют 2 км улицы Парадной.

Источник: соцсети Антона Тарасова

Порядка двух километров улицы Парадной в уфимском селе Нагаево планируют отремонтировать в 2025 году. Об этом сообщил глава Октябрьского района столицы Антон Тарасов.

Как пояснил чиновник, подрядчик приступит к работам уже весной с наступлением благоприятной погоды. Специалисты заасфальтируют проезжую часть, обустроят тротуар и смонтируют наружное освещение.

«В 2025 году начнем капремонт ул. Парадной в Нагаево на участке от ул. Роз до ул. А. Лутфуллина. Сегодня встретились с руководителем Фонда социальных целевых программ Аскаром Нугумановым и представителями структурных подразделений города, чтобы обсудить детали предстоящего обновления очень востребованной жителями дороги. Уважаемые жители, ожидается большая работа, которая может создать небольшие трудности в передвижении из-за капремонта. Просим вас отнестись к этому с пониманием. Наша цель — сделать всё качественно и как можно быстрее. Мы будем внимательно контролировать каждый этап процесса», — написал Тарасов в своих соцсетях.