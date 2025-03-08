В Уфе отремонтируют 2 км улицы Парадной.

«В 2025 году начнем капремонт ул. Парадной в Нагаево на участке от ул. Роз до ул. А. Лутфуллина. Сегодня встретились с руководителем Фонда социальных целевых программ Аскаром Нугумановым и представителями структурных подразделений города, чтобы обсудить детали предстоящего обновления очень востребованной жителями дороги. Уважаемые жители, ожидается большая работа, которая может создать небольшие трудности в передвижении из-за капремонта. Просим вас отнестись к этому с пониманием. Наша цель — сделать всё качественно и как можно быстрее. Мы будем внимательно контролировать каждый этап процесса», — написал Тарасов в своих соцсетях.