Пилоты спасли от гибели мать с ребёнком в Хабаровском крае

В Хабаровском крае пилоты регионального авиаперевозчика спасли жизнь беременной матери и её сына. Самолёт вылетел по заданию Центра медицины катастроф, сообщили в «Хабаровских авиалиниях».
Утром 8 марта в 09:14 воздушное судно Ан-24, выделенное для срочного рейса, отправилось из Хабаровска в Нелькан. Туда направили врачей перинатального центра для эвакуации беременной женщины на 35-й неделе с осложнениями. Малейшее промедление могло обернуться гибелью ребёнка.
Полёт занял около трёх часов. После посадки медики оказали помощь на месте, затем доставили пациентку на борт, и в 13:42 самолёт вернулся в Хабаровск, приземлившись в 16:03.
Женщину встретил реанимобиль в аэропорту. Её доставили в больницу для дальнейшего лечения. Экипаж — командир Роман Пшеничников, второй пилот Владлен Кучеренко, штурман Сергей Усатов, бортмеханик Александр Кузьмин и бортпроводник Андрей Козлитин — получил благодарность за работу в праздничный день.
«Жительнице Нелькана желаем здоровья и еще раз здоровья. Молимся за то, чтобы у представительницы прекрасной половины всё сложилось благополучно», — добавила авиакомпания.