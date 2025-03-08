В Омске продают ресторан на десятом этаже

В Омске выставили на продажу ресторан Buddy Chef, расположенный на 10-м этаже апарт-отеля у перекрёстка 1-й Северной и Осоавиахимовской. Заведение известно своей открытой кухней, где проходят гастрономические мастер-классы и винные дегустации.
Ресторан продаётся как готовый бизнес за 3,9 млн рублей. Новый владелец получит концепцию, клиентскую базу, а также сможет оставить нынешний персонал по договоренности. Однако помещение ресторану не принадлежит: оно находится в аренде, стоимость которой — со всеми коммунальными услугами — составляет 78 тысяч рублей в месяц. Причины продажи собственник не раскрывает.
Название ресторана в объявлении не указано, но по адресу можно предположить, что речь идёт именно о Buddy Chef.