Госархив Красноярского края купил недострой «Красмаша» за 127 млн рублей

Государственный архив Красноярского края купил недостроенное шестиэтажное здание «Красмаша» за 126,6 млн рублей. Об этом сообщает портал «Проспект Мира» со ссылкой на данные сайта госзакупок.
Договор о покупке объекта был подписан 4 марта. Здание находится на проспекте Красноярский рабочий, 29/19. Его площадь составляет 8,2 тысячи квадратов, а размер участка — 7,9 тысяч квадратов.
По данным Росреестра, здание было поставлено на учёт в 2009 году. Степень готовности объекта в настоящий момент оценивается в 65%.
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