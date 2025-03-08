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Госархив Красноярского края купил недострой «Красмаша» за 127 млн рублей

Стоимость недостроенного здания составила 126,6 млн рублей.

Источник: Freepik

Государственный архив Красноярского края купил недостроенное шестиэтажное здание «Красмаша» за 126,6 млн рублей. Об этом сообщает портал «Проспект Мира» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Договор о покупке объекта был подписан 4 марта. Здание находится на проспекте Красноярский рабочий, 29/19. Его площадь составляет 8,2 тысячи квадратов, а размер участка — 7,9 тысяч квадратов.

По данным Росреестра, здание было поставлено на учёт в 2009 году. Степень готовности объекта в настоящий момент оценивается в 65%.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске выставили на продажу промбазу с вертолётной площадкой беглого экс-депутата Заксобрания Красноярского края Романа Гольдмана.