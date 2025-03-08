Ростовчанкам рассказали, как найти баланс между карьерой и личной жизнью

Современные женщины успешно справляются с множеством обязанностей: строят карьеру, поддерживают семью, стремятся к личностному росту и вдохновляют окружающих. Однако такая многозадачность часто приводит к стрессу и эмоциональному истощению. Как найти гармонию, чтобы каждое утро радоваться любимой работе, а вечером с удовольствием возвращаться домой? В канун Международного женского дня HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова рассказала о ключевых принципах, которые помогут достичь баланса.
В первую очередь она советует найти смысл в работе. Стоит подумать о том, какие рабочие задачи наиболее интересны. Возможно, ваша деятельность делает чью-то жизнь проще, комфортнее или лучше.
Другой важной составляющей является умение говорить «нет». Стремление выполнить все и сразу может привести к перегрузкам и стрессу, поэтому не стоит бояться отказываться от того, что не приносит вам пользы или радости. Эти принципы применимы как в работе, так и в повседневной жизни.
Также Мария отмечает, что современная жизнь уже не мыслима без цифровых инструментов. И цифровизация действительно позволяет значительно экономить время. Можно пользоваться планировщиками задач, онлайн-сервисами для работы и даже голосовыми помощниками. Все это помогает оптимизировать повседневную рутину.
Развитие важно для каждого человека, но при этом не стоит забывать о себе. Карьерный рост не должен идти в ущерб здоровью и личному времени. К примеру, в банке сотрудникам предлагают программы ЗОЖ и инициативы по ментальному здоровью.
В числе других принципов HR-директор банка предлагает создавать ритуалы для себя и семьи, развивать навыки по переключению между рабочим режимом и домашними делами, смещать фокус на позитивные моменты и окружать себя поддерживающей средой.
— В Сбере мы уверены: счастливая женщина — это та, у которой есть свобода выбора, уверенность в себе и поддержка на пути к целям, — отмечает Мария Прохорова.
Международный женский день — отличный повод вспомнить, что баланс между карьерой и личной жизнью возможен.