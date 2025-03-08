Ростовчанкам рассказали, как найти баланс между карьерой и личной жизнью

Другой важной составляющей является умение говорить «нет». Стремление выполнить все и сразу может привести к перегрузкам и стрессу, поэтому не стоит бояться отказываться от того, что не приносит вам пользы или радости. Эти принципы применимы как в работе, так и в повседневной жизни.