Жители домов по Байкальскому тракту на сутки остались без света из-за аварии

Аварийное отключение произошло под Иркутском, по Байкальскому тракту, вечером 7 марта. Света все еще нет в части домов коттеджного поселка «Патроны Парк» и садоводства «Прибой».
Накануне специалистам удалось определить причину случившегося. Для ремонта было необходимо откопать кабель. Но из-за того, что грунт сильно промерз, на это ушло полночи. Повреждение устранили в 11:07 8 марта, но при испытаниях линии выявили еще одну серьезную неполадку.
Сейчас сотрудники высоковольтной лаборатории определяют место второго повреждения. Длина линии, которую нужно проверить — более 1,5 км. После этого бригада раскопает новый котлован и после подтверждения места повреждения приступит к восстановлению кабельной линии.
В настоящее время работает генератор, который поочерёдно снабжает дома жителей СНТ «Прибой». В общей сложности в работах задействовано 19 человек и 7 единиц техники. Восстановить электроснабжение планируют в районе 17:00 текущего дня.