Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители домов по Байкальскому тракту на сутки остались без света из-за аварии

Восстановить электроснабжение обещают в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Аварийное отключение произошло под Иркутском, по Байкальскому тракту, вечером 7 марта. Света все еще нет в части домов коттеджного поселка «Патроны Парк» и садоводства «Прибой».

Накануне специалистам удалось определить причину случившегося. Для ремонта было необходимо откопать кабель. Но из-за того, что грунт сильно промерз, на это ушло полночи. Повреждение устранили в 11:07 8 марта, но при испытаниях линии выявили еще одну серьезную неполадку.

Сейчас сотрудники высоковольтной лаборатории определяют место второго повреждения. Длина линии, которую нужно проверить — более 1,5 км. После этого бригада раскопает новый котлован и после подтверждения места повреждения приступит к восстановлению кабельной линии.

В настоящее время работает генератор, который поочерёдно снабжает дома жителей СНТ «Прибой». В общей сложности в работах задействовано 19 человек и 7 единиц техники. Восстановить электроснабжение планируют в районе 17:00 текущего дня.