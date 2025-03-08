Жители домов по Байкальскому тракту на сутки остались без света из-за аварии

Накануне специалистам удалось определить причину случившегося. Для ремонта было необходимо откопать кабель. Но из-за того, что грунт сильно промерз, на это ушло полночи. Повреждение устранили в 11:07 8 марта, но при испытаниях линии выявили еще одну серьезную неполадку.