В Башстате рассказали, какие продукты в марте подорожали больше других

По данным Башстата в регионе за неделю повысились цены на некоторые товары. Согласно отчету Управления статистики, среди продуктов питания сильнее остальных подорожали помидоры.
Так, с 24 февраля по 3 марта в Башкирии свежие помидоры подорожали на 2,3%. Сейчас килограмм помидор в среднем по республике стоит 250,38 рублей. Подросли цены за этот же период и на свежие яблоки — средняя цена на этот фрукт повысилась на 2,2% и достигла 130,54 рубля.
Топ-3 наиболее подорожавших овощей и фруктов замыкает белокочанная капуста. На нее средняя цена выросла на 2% и достигла 47,57 рублей за килограмм.
По данным Башстата в начале марта зафиксировано повешение цены на 1,9% на творог и на те же 1,9% выросла средняя цена на вермишель. Творог в магазинах Башкирии стоит в среднем 428,79 рублей за кг, а вермишель — 85,10 ₽/кг.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.