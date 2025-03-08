В Башстате рассказали, какие продукты в марте подорожали больше других

Так, с 24 февраля по 3 марта в Башкирии свежие помидоры подорожали на 2,3%. Сейчас килограмм помидор в среднем по республике стоит 250,38 рублей. Подросли цены за этот же период и на свежие яблоки — средняя цена на этот фрукт повысилась на 2,2% и достигла 130,54 рубля.