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В Минске временно изменено движение некоторых трамваев

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением дорожных работ 8 и 9 марта в Минске изменится схема движения некоторых трамвайных маршрутов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГП «Минсктранс».

Сейчас в Ричмонде: +5° 3 м/с 61% 750 мм рт. ст. +7°
Источник: РИА "Новости"

Трамвай № 1 будет курсировать от ДС «Зеленый Луг» до остановки «Змитрока Бядули», маршрут № 4 — от ДС «Озеро» до остановки «Змитрока Бядули».

Организуется работа компенсационного временного автобусного маршрута № 901 «Вокзал — Змитрока Бядули».

Пассажирам, имеющим проездной документ на трамвай или оплатившим поездку в трамвае с помощью билета на одну поездку, предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в автобусном маршруте № 901 и наоборот.

8 марта работа городского пассажирского транспорта организована по графику воскресенья.