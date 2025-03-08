В Минске временно изменено движение некоторых трамваев

Трамвай № 1 будет курсировать от ДС «Зеленый Луг» до остановки «Змитрока Бядули», маршрут № 4 — от ДС «Озеро» до остановки «Змитрока Бядули».
Организуется работа компенсационного временного автобусного маршрута № 901 «Вокзал — Змитрока Бядули».
Пассажирам, имеющим проездной документ на трамвай или оплатившим поездку в трамвае с помощью билета на одну поездку, предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в автобусном маршруте № 901 и наоборот.
8 марта работа городского пассажирского транспорта организована по графику воскресенья.