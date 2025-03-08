Белорусская таможня остановила незаконный ввоз свыше 37,5 тысячи цветов перед 8 Марта

Государственный таможенный комитет рассказал, что популярным товаром для ввоза на территорию ЕАЭС через Беларусь накануне Дня женщин 8 Марта стали цветы. И часть из них пытались ввезти, пытаясь занизить стоимость и с нарушениями правил транспортировки. Всего белорусская таможня остановила незаконный ввоз свыше 37,5 тысячи цветов.
Например, польский перевозчик вез свыше 10 тысяч растений из Литвы. Но фактическая стоимость орхидей, бегоний, гиацинтов и других цветов (140 тысяч рублей) в восемь раз превышала заявленные 17 тысяч рублей.
— Занижение стоимости позволило бы снизить размер уплаты таможенных платежей почти на 32 тысячи рублей, — указали в ГТК.
Выявленный брестскими таможенниками в пункте пропуска «Козловичи» факт стал основанием для административного процесса. Штраф может составить до 30% от стоимости предмета правонарушения.
Также брестские таможенники остановили автомобиль в Пинском районе, где обнаружили свыше 13 тысяч тюльпанов. У водителя не было соответствующих сопроводительных документов.
А могилевские таможенники остановили сразу два Mercedes неподалеку от белорусско-российской границы.
«При осмотре грузовых отсеков выяснено, что необходимых для транспортировки документов на более чем 14,5 тысяч роз, лилий, тюльпанов, гвоздик и гипсофилов у водителей нет», — сказали в ГТК.
Также Таможенный комитет отметил, что по трем последним фактам общая стоимость незаконно перемещаемых растений — около 190 тысяч рублей. Размер штрафа в каждом из случаев может быть равен до 50% от стоимости предмета нарушения.
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