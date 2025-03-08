10 дронов передали бойцам из Иркутской области на курское и донецкое направления

Беспилотники оснащены аналоговой камерой, системой управления, активно используются для работы на линии боевого соприкосновения — поражение целей, воздушного боя. Их используют для сброса, прикрепляя осколочные гранаты. При этом сам дрон можно сохранить и после сброса вернуть обратно.