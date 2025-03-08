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10 дронов передали бойцам из Иркутской области на курское и донецкое направления

Эти беспилотники обновленной модификации.

Источник: ОНФ

10 FPV дронов обновленной модификации получили бойцы СВО из Иркутской области. БПЛА.

Представители Народного фронта закупили для военных на курском и донецком направлениях. Средства на технику для земляков жертвовали жители Приангарья.

Беспилотники оснащены аналоговой камерой, системой управления, активно используются для работы на линии боевого соприкосновения — поражение целей, воздушного боя. Их используют для сброса, прикрепляя осколочные гранаты. При этом сам дрон можно сохранить и после сброса вернуть обратно.

К слову, такие коптеры бойцы часто печатают сами на 3D-принтерах. Относительно многих моделей они просты в управлении и запускаются с безопасного расстояния от противника.