Ветерану Великой Отечественной войны в Башкирии вручили медаль к 80-летию Победы.

«Ахнаф Мазгарович родился 8 марта 1926 года в деревне Чурапаново. Всю тяжесть труда и жизни в годы Великой Отечественной войны подросток ощутил на своих плечах. В начале 1944 года ушел на войну с 10-го класса. В составе Первого Белорусского фронта участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, взятии Берлина. Награжден орденом “Отечественной войны II степени”, медалями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За взятие Берлина” и многими другими. После войны продолжил военную службу на Кавказе. Демобилизовавшись осенью 1950 года. Трудовую биографию после службы начал как учитель, попутно заочно обучаясь в физико — математическом факультете Бирского государственного педагогического института. В 1968 году принимал участие во II Всесоюзном съезде учителей в качестве делегата от республики. До выхода на пенсию работал учителем, заместителем директора по учебно — воспитательной работе Старобалтачевской средней школы. За педагогический труд награжден медалью “За трудовую доблесть”, значком “Отличник просвещения РСФСР”, почетными грамотами Верховного Совета РСФСР и БАССР, Башкирского обкома КПСС и многими другими», — написал Субушев.