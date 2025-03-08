Более 5000 молдаван спели в Москве «Катюшу» на разных языках

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Культурно-образовательный центр Молдовы организовал в пятницу в Гостином дворе широкое празднование «Мэрцишора», весенний фестиваль в молдавской столице проводится уже второй года подряд.
В рамках празднования в Гостином дворе были оборудованы стенды в молдавском стиле, на которых присутствовали флаги двух стран — Молдовы и России. Всем гостям праздника дарили мэрцишоры — бутоньерки из красных и белых ниток в виде цветков, помпончиков или куколок. Именно они являются символом праздника весны.
В нынешнем году на молдавском празднике в Москве был установлен рекорд России по наибольшему количеству собранных на одном дереве мэрцишоров: 4000!
Со сцены для гостей прозвучали песни в исполнении заслуженных артистов России Дениса Майданова и Александра Маршала, заслуженной артистки Приднестровья Ольги Варвус, заслуженной артистки Гагаузии Людмилы Тукан, победителя международного конкурса «Новая волна-2017» Иона Морару, арт-проекта «Тенора XXI века» и участника шоу «Голос» Максима Завидия. Также выступили артисты из Молдовы: Ионел Истрати, музыкальный коллектив Colaj-folc и группа Lume.
Особым событием стало исполнение легендарной песни «Катюша»: ее на разных языках спели более пяти тысяч наших соотечественников. Это событие прокомментировала в соцсети официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Более 5000 молдаван в Москве поют “Катюшу” на русском, молдавском и гагаузском! На празднике “Мэрцишор”. Россия умеет хранить истинные ценности! В том числе и для тех, кто сам не в состоянии», — прокомментировала она.
Один из орагнизаторов фестиваля в Москве, молдавский оппозиционный политик Илан Шор отметил для прессы, что в России продолжают уважать молдавскую культуру, в то время как молдавские власти закрывают русские культурные центры.
«Важно не то, что заявляются молдавские власти, а как молдавский народ относится к России. Молдавский народ любит и уважает Россию», — отметил Шор.
По его словам, оппозиция в Молдове планирует на базе своих более 1300 ячеек по стране открыть дома русской культуры, чтобы поддерживать именно ту культуру, на которой вместе выросли и молдаване, и русские.
Присутствовавший на фестивале депутат молдавской парламентской группы «Победа» Александр Суходольский отметил, что проживающие в России молдаване чувствуют себя комфортно, так как русский народ является братским для них.
«Молдавская диаспора очень широко представлена в Российской Федерации, и большинство граждан, которые живут за границей, находятся в РФ. И все себя на территории Российской Федерации чувствуют очень комфортно. Потому что Россия, русский народ, все, кто проживает на территории РФ, всегда являлись нашими друзьями, братьями», — сказал он в ходе праздника «Мэрцишор» в Москве.
Политик добавил, что праздники, подобные празднику весны «Мэрцишор», организованному в российской столице, демонстрируют, что молдаване в России могут реализовывать свои национально-культурные интересы и программы.