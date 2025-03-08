Более 5000 молдаван спели в Москве «Катюшу» на разных языках

«Молдавская диаспора очень широко представлена в Российской Федерации, и большинство граждан, которые живут за границей, находятся в РФ. И все себя на территории Российской Федерации чувствуют очень комфортно. Потому что Россия, русский народ, все, кто проживает на территории РФ, всегда являлись нашими друзьями, братьями», — сказал он в ходе праздника «Мэрцишор» в Москве.