Россиянам заблокировали счета на севере Казахстана

Отмечается, что тем людям, кто связывался с департаментом полиции, сообщили, что проблема затронула около двух тысяч человек. Им ответили, что уголовное дело возбуждено не против них лично, а они, вероятно, все выступают в качестве свидетелей по нему. Кроме того, с арестом счетов столкнулись и граждане Казахстана.