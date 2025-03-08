Россиянам заблокировали счета на севере Казахстана

Прокуратура Северо-Казахстанской области заблокировала банковские счета релокантов из России, сообщило Казахстанское телеграфное агентство. На данный момент известно, что это произошло из-за возбуждения уголовного дела, подробности которого не разглашаются.
«Блокировка от 7 марта от департамента полиции по Петропавловску. Надолго? Никто не знает. Причина? Уголовное дело, подробности которого органы оглашать пока не могут. Ведется расследование», — говорится в сообщении в чате «Арест счетов», в нем находятся преимущественно российские релоканты. Информацию передает агентство.
Отмечается, что тем людям, кто связывался с департаментом полиции, сообщили, что проблема затронула около двух тысяч человек. Им ответили, что уголовное дело возбуждено не против них лично, а они, вероятно, все выступают в качестве свидетелей по нему. Кроме того, с арестом счетов столкнулись и граждане Казахстана.
Участники чата обсуждают возможную связь уголовного дела с дропперами (подставные лица, задействованные в нелегальных схемах по выводу средств с банковских счетов россиян — прим. URA.RU) и нелегальными операциями с криптовалютой. Представители пресс-службы прокуратуры СКО подтвердили наличие уголовного дела и отметили, что все ограничения будут сняты после завершения проверки.