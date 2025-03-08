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Где находятся самые популярные курорты Узбекистана

Знаете ли вы, где расположены самые зеленые и экологичные места отдыха в Узбекистане?

В Узбекистане много красивых и экологически чистых мест для приятного отдыха во все четыре сезона года. Такие места расположены в разных регионах страны.

По характеру и климату наиболее популярные туристические направления страны в основном делятся на три категории. Это горные регионы и горнолыжные курорты, море, озера, водохранилища и живописные места.

К примеру, Бельдерсой, Чимган и Амирсой относятся к категории горных регионов, являются излюбленными местами лыжников с наступлением зимнего сезона.

Такие водоемы, как Червок, озера Нефрит и Айдарколь являются отличным выбором для летнего отдыха. Наряду с рыбалкой в ​​этих местах можно насладиться прекрасной атмосферой и провести незабываемый отдых с семьей.