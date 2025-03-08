В Уфе планируют установить 38 «умных» дорожных камер

Накануне власти Башкирии поделились планами по установке в Уфе новых видеокамер фиксации нарушений ПДД. Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, в башкирской столице до конца 2027 года появятся 114 новых дорожных камер.
Как отметила министр транспорта Башкирии Любовь Минакова, среди них буду установлены 38 «умных» видеокамер. Это будут приборы со специальным поворотным механизмом и расширенными функциями аналитики правонарушений. Появятся они на перекрестках города, где чаше всего случаются ДТП.
Предполагается, что записи нарушений, которые зафиксируют «умные» камеры, будут сразу поступать в Ситуационный центр Уфы, а оттуда — в ГАИ. Это позволить ускорить реагирование оперативных служб на аварии и быстро устранить пробки и заторы на оживленных участках движения.
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