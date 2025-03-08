В Уфе планируют установить 38 «умных» дорожных камер

Как отметила министр транспорта Башкирии Любовь Минакова, среди них буду установлены 38 «умных» видеокамер. Это будут приборы со специальным поворотным механизмом и расширенными функциями аналитики правонарушений. Появятся они на перекрестках города, где чаше всего случаются ДТП.