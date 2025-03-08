В Беларуси сократят список запрещенных для женщин работ

Министр уточнила, что речь идет о списке тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которые пока запрещено привлекать женщин. Ранее этот список уже сокращали, и сейчас в нем 88 позиций.
Глава ведомства анонсировала, что работают над новым сокращением этого перечня, т. к. экономика «модернизируется, оптимизируются производственные процессы, облегчается труд». Все эти факторы дают возможность привлекать на определенные позиции не только мужчин, но и женщин.
Прежде чем снять такие ограничения, совместно с Министерством здравоохранения изучают те вредные факторы, которые остались, и готовят предложение по очередному сокращению списка вредных профессий, уточнила Наталия Павлюченко.