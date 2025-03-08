Эксперт рассказал о росте интереса хакеров к интернет-магазинам косметики

«По данным экспертов направления WAF ГК “Солар”, с начала марта 2025 года хакеры нарастили число сканирований интернет-магазинов косметики. Уже 1 марта количество сканирований в сутки выросло в два раза в сравнении со средним значением в феврале 2025 года, а к 7 марта их число увеличилось уже в девять раз в сравнении с тем же показателем. Это означает, что хакеры активно начали искать уязвимости, чтобы совершить успешную атаку и лишить бизнес прибыли, а граждан — подарков», — сказал Пашков.