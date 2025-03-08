Эксперт рассказал о росте интереса хакеров к интернет-магазинам косметики

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Хакеры в девять раз чаще стали интересоваться интернет-магазинами косметики за одну неделю марта, они активно искали уязвимости, чтобы совершить успешную атаку и лишить бизнес прибыли, а граждан — подарков, рассказал РИА Новости руководитель направления WAF ГК «Солар» Алексей Пашков.
«По данным экспертов направления WAF ГК “Солар”, с начала марта 2025 года хакеры нарастили число сканирований интернет-магазинов косметики. Уже 1 марта количество сканирований в сутки выросло в два раза в сравнении со средним значением в феврале 2025 года, а к 7 марта их число увеличилось уже в девять раз в сравнении с тем же показателем. Это означает, что хакеры активно начали искать уязвимости, чтобы совершить успешную атаку и лишить бизнес прибыли, а граждан — подарков», — сказал Пашков.
Эксперты отметили также рост числа SQL-инъекций в отношении интернет-магазинов парфюмерии и косметики — это внедрение кода, позволяющее злоумышленникам заполучить несанкционированный доступ к базам данных организации, сведения для авторизации, а также другую конфиденциальную информацию и нанести ей ущерб. Рост составил 18 раз в сравнении со средним ежедневным количеством в феврале.
В ГК «Солар» рассказали о троекратном росте числа кибератак с использованием уязвимости, возникающей при открытии локальных файлов на сервере в своем коде без достаточной проверки или аутентификации. Таким образом, хакеры могут читать локальные файлы на веб-сервере, которые могут содержать конфиденциальные данные, например, криптографические ключи и базы данных с паролями.