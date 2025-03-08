Чернышенко отметил вклад россиянок в развитие всех сфер жизни

Согласно исследованию Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, наукой в России занимается более 130 тысяч женщин. По данным ИСИЭЗ, которые предоставила Росмолодежь, число женщин в российской науке составляет 40% от всех исследователей. В качестве сравнения организация привела аналогичные показатели в других странах. В частности, в Германии на долю женщин приходится 29,4% ученых, во Франции — 29,7%, в Республике Корея — 23%, в Японии — 18,3%.