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Чернышенко отметил вклад россиянок в развитие всех сфер жизни

Чернышенко отметил вклад женщин в развитие образования, науки, туризма и спорта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Женщины вносят вклад в развитие образования, науки, молодежной политики, туризма и спорта, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«В нашей стране женщины вносят важный вклад в развитие всех сфер жизни, в том числе образования, науки, молодежной политики, туризма и спорта. Они принимают активное участие в воспитании подрастающего поколения, развитии добровольчества, проведении научных исследований, путешествуют и занимаются спортом. В этот праздник мы особенно благодарим женщин и желаем им крепкого здоровья, профессиональной реализации и большого счастья!» — приводятся в сообщении пресс-службы Росмолодежи поздравление Чернышенко.

В организации напомнили, что женщин-преподавателей в российских вузах насчитывается порядка 140 тысяч, а учителей школ и колледжей — почти 950 тысяч.

Согласно исследованию Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, наукой в России занимается более 130 тысяч женщин. По данным ИСИЭЗ, которые предоставила Росмолодежь, число женщин в российской науке составляет 40% от всех исследователей. В качестве сравнения организация привела аналогичные показатели в других странах. В частности, в Германии на долю женщин приходится 29,4% ученых, во Франции — 29,7%, в Республике Корея — 23%, в Японии — 18,3%.

Кроме того, Чернышенко добавил, что в России систематически занимаются спортом 33,5 миллиона женщин, среди которых есть и профессиональные спортсменки.

Глава Росмолодежи Григорий Гуров также присоединился к поздравлениям россиянок с 8 Марта. Он подчеркнул, что сфера отечественной молодежной политики немыслима без созидательной силы женщин. Гуров напомнил, что 69% зарегистрированных на платформе Добро.рф добровольцев составили женщины. Кроме того, 70% участников конкурса «Быть, а не казаться!» также составляют женщины, 81% — это женщины-экскурсоводы программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие», а среди наставников «Движения первых» зафиксировано более 800 тысяч женщин.

«Девушки возглавили 52 из 89 Международных клубов дружбы, которые открыты по поручению президента России о сохранении и развитии наследия Всемирного фестиваля молодёжи. Женская энергия, талант и преданность делу вдохновляют на новые достижения. Желаю всем россиянкам крепкого здоровья, счастья и благополучия», — приводятся в сообщении поздравления Гурова.