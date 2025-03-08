Семь новых почётных званий утверждено в Нижегородской области

Присвоение этих званий будет производиться ежегодно не более чем пяти гражданам. Все звания имеют пожизненный характер и сопровождаются вручением нагрудных знаков и удостоверений. Право на получение данных почётных званий предоставляется гражданам, внесшим значительный вклад в развитие региона.