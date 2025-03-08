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Семь новых почётных званий утверждено в Нижегородской области

Присвоение этих званий будет производиться ежегодно не более чем пяти гражданам.

Источник: Комсомольская правда

Семь новых почётных званий утверждено в Нижегородской области. Об этом говорится в постановлении на официальном портале правовой информации.

Теперь жители Нижегородской области имеют возможность быть удостоенными званий «Заслуженный авиастроитель», «Заслуженный конструктор», «Заслуженный судостроитель», «Заслуженный изобретатель», «Заслуженный металлург», «Заслуженный машиностроитель» и «Заслуженный работник химической промышленности».

Присвоение этих званий будет производиться ежегодно не более чем пяти гражданам. Все звания имеют пожизненный характер и сопровождаются вручением нагрудных знаков и удостоверений. Право на получение данных почётных званий предоставляется гражданам, внесшим значительный вклад в развитие региона.

Напомним, что в в 2023 году учредили новую награду в Нижегородской области. Теперь нижегородцам, которые внесли значительный вклад в развитие волонтёрской деятельности, будут вручать Почётный знак «За служение людям».