«Три цифры и четыре буквы». Глава ГАИ МВД Ротченков сказал, что общие номерные знаки без привязки к региону могут появиться в Беларуси

После введения номерных знаков с «восьмым» регионом для Минска, в резерве Госавтоинспекции останется только «девятый» регион. А затем перед правоохранителями возникнет и вопрос, что делать дальше, когда раздадут и номера с «девяткой». Как объяснил глава ГАИ, затем в Беларуси могут появиться госзнаки и вовсе «без региона».