«Три цифры и четыре буквы». Глава ГАИ МВД Ротченков сказал, что общие номерные знаки без привязки к региону могут появиться в Беларуси

В Беларуси готовятся вести новые автомобильные номера без обозначения региона страны. Об этом начальник Главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков рассказал на «Беларусь 1».
Так, представитель ГАИ объяснил, что в Минске заканчиваются регистрационные знаки для автомобилей под цифрой «7», на место которых придет «новый регион».
— Номерные знаки с седьмым регионом фактически закончились, уже анонсировано, что в городе Минске будут присваиваться номерные знаки с «восьмым» регионом, — прокомментировал глава ГАИ Беларуси.
После введения номерных знаков с «восьмым» регионом для Минска, в резерве Госавтоинспекции останется только «девятый» регион. А затем перед правоохранителями возникнет и вопрос, что делать дальше, когда раздадут и номера с «девяткой». Как объяснил глава ГАИ, затем в Беларуси могут появиться госзнаки и вовсе «без региона».
— Уже проработан вопрос, что впоследствии, когда уже все регионы, а их согласно таким номерным знакам только девять, будут использованы, то будет решено отойти от регионов и применять общие номерные знаки. Они будут содержать три цифры и четыре буквы, — прокомментировал Ротченков.
Представитель МВД пояснил, что возможно говорить об этом еще преждевременно, но технически ГАИ Беларуси уже готова к изготовлению таких номерных знаков.
Также начальник Главного управления ГАИ МВД пояснил, что «восьмой» регион закрепят за Минском, затем «девятый», по предположениям правоохранителей, скорее всего, будет за Минской областью. А уже новые номерные знаки — общие. Они будут представлять собой две буквы в начале номера, три цифры и далее снова две буквы.
— В буквенном выражении соблюдать привязку к региону мы не хотим, — уточнил он.
Поясняя, что сейчас технические возможности, компьютерные базы исключают необходимость регионального разделения регистрационных знаков.
Ранее «Комсомолка» рассказала о том, что в Беларуси появятся автомобильные номера с обозначением «восьмого региона».