ГАИ: выплаты по европротоколу отвяжут от евро и увеличат более чем в два раза в Беларуси

Стало известно, что в Беларуси выплаты по европротоколу после ДТП могут увеличиться в два раза. Об этом начальник Главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков рассказал на «Беларусь 1».
Так, по словам начальника Главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктора Ротченкова, в Беларуси рассматривается возможность изменения суммы европротокола. А именно стоит вопрос об увеличении лимита выплат по европротоколу, который на данный момент составляет 800 евро.
— Документ еще находится на обсуждении, но в проекте этого указа мы предложили увеличить сумму страховой выплаты — 150 базовых величин и отойти от евро, — прокомментировал глава ГАИ Беларуси.
Таким образом, в денежном выражении белорусских водителей может ожидать более чем двойное увеличение выплаты при оформлении дорожно-транспортного происшествия по европротоколу. На 8 марта 2025 базовая величина, напомним, составляет 42 рубля, а ее 150-кратный размер — это 6300 (или 1804 евро по курсу Нацбанка Беларуси на названную дату).
Ротченков подчеркнул, что практика оформления ДТП без привлечения ГАИ положительно себя зарекомендовала. И на данный момент 40 — 50% аварий в Беларуси оформляются по европротоколу.
Но еще основное препятствие на сегодня, которое Госавтоинспекция хочет разрешить в этом документе, это то, что не всегда участники ДТП согласны с оцененным ущербом. Сейчас предел — 800 евро, и не всегда водители уверены, что этой суммы им достаточно для ремонта авто.
— Когда у водителей есть сомнения, они вызывают сотрудников ГАИ для оформления ДТП. Но в случаях, если ДТП оформляется по европротоколу, водитель к ответственности не привлекается, — подытожил правоохранитель.
Также глава ГАИ МВД Ротченков сказал, что общие номерные знаки без привязки к региону могут появиться в Беларуси, в них будут три цифры и четыре буквы.
Еще ГАИ сказала белорусам перейти на летние шины, указав на опасность зимней резины.