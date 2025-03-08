ГАИ: выплаты по европротоколу отвяжут от евро и увеличат более чем в два раза в Беларуси

Но еще основное препятствие на сегодня, которое Госавтоинспекция хочет разрешить в этом документе, это то, что не всегда участники ДТП согласны с оцененным ущербом. Сейчас предел — 800 евро, и не всегда водители уверены, что этой суммы им достаточно для ремонта авто.