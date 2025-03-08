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Комтранс Петербурга из-за погоды на время ввел особые правила для кикшеринга

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга договорился с кикшеринговыми компаниями о правилах работы сервисов в ближайшие дни. Это связано с погодными условиями, сообщили в пресс-службе структуры Смольного.

Источник: Коммерсантъ

Средства индивидуальной мобильности стали доступны в аренду 8 марта. Чтобы избежать ДТП на улицах Петербурга, прокатиться на электросамокатах можно будет только при сухой погоде и температуре выше одного градуса. Компании будут отключать доступ к СИМ в дождь и снегопад.

«Кроме того, операторы выразили готовность, приостанавливать работу сервисов в ночное время, когда температура значительно снизится, а также временно ограничить доступ к зонам у реки и на возвышенностях», — добавили в комтрансе.

В 2025 году на улицах Северной столицы будут доступны 42 тыс. самокатов. Перед началом сезона в прошлом году их было 47 тыс.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сезон электросамокатов был открыт 6 марта, но затем его перенесли из-за погодных условий.