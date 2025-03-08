Комтранс Петербурга из-за погоды на время ввел особые правила для кикшеринга

Средства индивидуальной мобильности стали доступны в аренду 8 марта. Чтобы избежать ДТП на улицах Петербурга, прокатиться на электросамокатах можно будет только при сухой погоде и температуре выше одного градуса. Компании будут отключать доступ к СИМ в дождь и снегопад.
«Кроме того, операторы выразили готовность, приостанавливать работу сервисов в ночное время, когда температура значительно снизится, а также временно ограничить доступ к зонам у реки и на возвышенностях», — добавили в комтрансе.
В 2025 году на улицах Северной столицы будут доступны 42 тыс. самокатов. Перед началом сезона в прошлом году их было 47 тыс.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что сезон электросамокатов был открыт 6 марта, но затем его перенесли из-за погодных условий.