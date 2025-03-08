Комтранс Петербурга из-за погоды на время ввел особые правила для кикшеринга

Средства индивидуальной мобильности стали доступны в аренду 8 марта. Чтобы избежать ДТП на улицах Петербурга, прокатиться на электросамокатах можно будет только при сухой погоде и температуре выше одного градуса. Компании будут отключать доступ к СИМ в дождь и снегопад.