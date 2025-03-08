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ГАИ усилила контроль на дорогах Беларуси

Подразделения «Стрелы» направлены в самые аварийные районы Минской и Гродненской областей.

Источник: Комсомольская правда

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Государственная автоинспекция в связи с установившейся в стране благоприятной погодой приняла дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

ГАИ проводит профилактические мероприятия в период с 8 по 10 марта, их цель — выявление нетрезвых водителей, велосипедистов и пешеходов.

«Наряды ДПС проведут целенаправленные отработки автодорог и улиц, уделят внимание объектам торговли и заведениям, работающим в круглосуточном режиме», — сказали в МВД.

Там также уточнили, что рейдовые группы спецподразделения «Стрела» отправились самые аварийные районы двух областей — Минской и Гродненской.

В МВД автомобилистам напомнили, что в плотном транспортном потоке следует быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость, отказаться от необдуманных маневров и быть взаимовежливыми.

Велосипедистам и пешеходам важно быть осторожными при пересечении проезжей части, а в темноте в соответствии с ПДД обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.

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