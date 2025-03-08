На Башкирию вновь надвигается метель и сильный ветер

В ночь на 9 марта существенных осадков не ожидается, а днем пойдет снег, переходящий в мокрый снег. Местами в Башкирии пройдет метель, на дорогах ожидаются снежные заносы, снежный накат и гололедица. Ночью ветер будет северо-западный, 5−10 метров в секунду, днем юго-западный 7−12 м/с, порывы до 18 метров в секунду.