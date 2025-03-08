Миронов попросил ФАС проверить завышение цен на рынке цветов

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение к руководителю Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку необоснованного завышения цен на рынке цветов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Прошу вас организовать комплексную проверку на предмет выявления признаков злоупотребления доминирующим положением и необоснованного завышения цен в сфере розничной продажи цветов и принять необходимые меры», — говорится в письме.
Как рассказал журналистам Миронов, в последние годы в России происходит монополизация рынка цветов, что негативно сказывается на стоимости товаров. По его словам, рост цен превышает уровень инфляции, и особенно дорогими цветы становятся перед 8 марта.
«Складывается такое впечатление, что ценники в цветочных салонах переписывают буквально за одну ночь, словно оптовики и владельцы салонов за несколько мартовских дней хотят заработать на год вперёд», — сказал Миронов.
Лидер эсеров отметил, что уже 5 марта цветы дорожают как минимум в полтора раза, и то же самое происходит в онлайн-торговле.
«Чтобы собрать актуальную информацию, эксперты нашей партии оценили работу крупнейших онлайн-магазинов. Они выяснили, что, например, стоимость букетов перед 8 марта может увеличиться с 3700—4500 рублей до 6500−7000 рублей. То есть примерно на 55−80%, и точно такая же ситуация с штучными цветами — тюльпанами, розами», — добавил он.
Миронов считает, что такое значительное и необоснованное повышение цен заметно снижает доступность цветочной продукции для большинства граждан России, а наиболее ощутимо это «бьёт» по молодежи и молодым семьям.
«Это недопустимо. Это противоречит государственной политике, направленной на поддержку молодёжи и семьи. Призываю ФАС России навести порядок с ценами и впредь не допускать их необоснованного повышения», — заключил парламентарий.