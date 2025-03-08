Миронов попросил ФАС проверить завышение цен на рынке цветов

«Чтобы собрать актуальную информацию, эксперты нашей партии оценили работу крупнейших онлайн-магазинов. Они выяснили, что, например, стоимость букетов перед 8 марта может увеличиться с 3700—4500 рублей до 6500−7000 рублей. То есть примерно на 55−80%, и точно такая же ситуация с штучными цветами — тюльпанами, розами», — добавил он.